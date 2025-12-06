Yunanistan’daki çiftçi grevi nedeniyle İpsala ve Kipi sınır kapılarında TIR geçişleri durdu. Bakanlık, bazı araçların grevden muaf tutulması için devreye girdi.

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’daki çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında TIR işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu. 2 Aralık 2025 akşam saatlerinden itibaren uygulamaya giren grev, Yunanistan’ın Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısı’nda da etkili oldu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bakanlık, frigorifik TIR’larda taşınan balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgeli kimyasal tankerlerin grevden muaf tutulması için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya sınır kapılarında da benzer eylemlerin yapılacağı, bu kapılarda da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Grevin 15-21 Aralık tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. Bakanlık, TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Yunanistan’daki çiftçilerin başlatmış olduğu grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısının da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır.

Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir.

Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir"





Haberle İlgili Daha Fazlası