Anadolu Ajansı
Bakanlıklarda bazı görev değişimleri! Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve görev değişiklikleri hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Bülent Erdem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevinden alındı.
- Ismail Aydın Erdem'in boşalığına atanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı oldu.
- Hatice Özdemir Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı görevinden alındı.
- Musa Eker Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe getirildi.
- Alper Avluk'un ataması ile Kültür ve Turizm Bakanlığında Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne görevlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Erdem'den boşalan yere İsmail Aydın atandı.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesinde seyahat acentelerinin 2025 yıllık aidatları alınmayacak
Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevinden alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Musa Eker getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Alper Avluk'un ataması yapıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR