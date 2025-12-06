Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Sarı kırmızılı takımdaki düşüşe dikkat çeken Dilmen, "Galatasaray’ın bu kadar fiziksel olarak kırılgan olması gerçekten çok düşündürücü." diye konuştu. Samsunspor'un maçın son bölümünde beklediği penaltıya ilişkin de konuşan Dilmen, "IFAB kurallarına göre buna penaltı diyorlar" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 3 golle mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAZI GERÇEKLERİ GÖRMEKTE FAYDA VAR"

Galatasaray'daki düşüşe dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Bazı gerçekleri görmekte fayda var. Galatasaray’ın geçen sene bu akşam 41 puanı vardı. Bu sene 36 puanla, geçen yılın 5 puan gerisinde giriyor. Galatasaray bugüne kadar 9 puan kaybetti; geçen yıl toplam kaybettiği puan 12 idi ve iki maç da fazla oynamıştı. Ondan önceki sezonda ise 38 maçta toplam kaybettiği puan 13. Kazandığı son maçlara bakalım: Başakşehir, bu maç, Gençlerbirliği maçı… Demek ki o zaman SOS’in daha da ötesi var." dedi.

"KIRILGAN OLMASI GERÇEKTEN ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Sarı kırmızılıların kırılgan bir takıma dönüştüğünü kaydeden Dilmen, "Galatasaray’ın bu kadar fiziksel olarak kırılgan olması gerçekten çok düşündürücü. 'Galatasaray mükemmel bir kadro yaptı' diyorduk ama kulübeyi sayacak olursak aslında eli kolu bağlanmış durumda. İki sol beki, iki sağ beki yok. Alternatif orta saha Kaan yok, Berkan yeni geldi. Önde süratli oyuncusu olmadığı için Barış oraya gidiyor." diye konuştu.

"HAKLININ DEĞİL, GÜÇLÜNÜN YANINDA OLMAYI TERCİH EDİYORLAR"

Samsunspor'un maçın son anlarında beklediği penaltıya ilişkin konuşan Dilmen, "Kazımcan’ın eli açık olunca top eline çarpıyor. IFAB kurallarına göre buna penaltı diyorlar. Ancak o anda orta hakem ve VAR’ın aklına 'Geçen hafta Fenerbahçe–Galatasaray maçının ardından bir sürü olay oldu, taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar; yetmedi, Galatasaray yönetimi baskı yaptı' düşüncesi geldi. Zaten dengeleri birkaç yıldır bozuk olan hakemlerde, bu bozulmuş kafalarda da kurallar işlemiyor ve sonuçta haklının değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası