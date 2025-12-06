Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın rakibi Monaco'ya soğuk duş
Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Monaco, Fransa Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 yenildi.
BİR GOL BİR KIRMIZI KART
Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı. Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
LİGDE 23 PUANDA
Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.
