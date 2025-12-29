CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu isminde ısrarcı olduklarını belirtti. Mansur Yavaş'a da ayrı bir parantez açan Özel, "Yavaş, parti ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu son röportajında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İMAMOĞLU'NDA ISRARCI!

BBC Türkçe'ye konuşan ve İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını belirten Özel, tutukluluğun bir engel olması durumu için "Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan'ı yenecek bir aday bulunur" dedi.

Özgür Özel'den, cumhurbaşkanlığı hesabında 'Yavaş' çıkışı: İmamoğlu'nun yedeği değil

"YAVAŞ, İMAMOĞLU'NUN YEDEĞİ DEĞİLDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının da engellenebileceği iddialarına sert tepki gösteren Özel, şöyle devam etti: "Ama Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir."

