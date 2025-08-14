Fidan'dan Katar'a ziyaret! Gündem Gazze ve Suriye
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şeybani ile görüşmesi sonrası Katar’a gitti. Bu yıl ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - Doha’daki temasları iki gün sürecek olan Hakan Fidan, muhataplarıyla Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığı ve önümüzdeki döneme yönelik yeni iş birliği başlıklarını görüşecek.
Bakan Fidan, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, bölgesel konuları istişare edecek, Filistin devletinin tanınmasına yönelik olarak uluslararası toplum tarafından atılan son adımları masaya yatıracak. Ayrıca bu yıl Doha’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite’nin 11. toplantısının hazırlıkları da ele alınacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi