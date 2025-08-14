Fidan'dan Katar'a ziyaret! Gündem Gazze ve Suriye

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Doha’daki temasları iki gün sürecek olan Hakan Fidan, muhataplarıyla Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığı ve önümüzdeki döneme yönelik yeni iş birliği başlıklarını görüşecek.

Bakan Fidan, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, bölgesel konuları istişare edecek, Filistin devletinin tanınmasına yönelik olarak uluslararası toplum tarafından atılan son adımları masaya yatıracak. Ayrıca bu yıl Doha’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite’nin 11. toplantısının hazırlıkları da ele alınacak.