Kayseri'de 9 yaşındaki çocuk 'üvey baba' şiddetine maruz kaldı. Darp görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken anne, "Öğlen ben işe gittikten sonra sürekli çocuğa şiddet uyguluyormuş" dedi.

Korkunç görüntüler Kayseri'den geldi. F.G.'nin eşi Ş.G.'nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

F.G.'nin uzaklaştırma kararının bulunduğu ve olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anne Ş.G. ile oğlu M.E.T.'ye psikolojik destek verildiği öğrenildi. Kaydedilen görüntülerde F.G.'nin M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

ANNENİN İŞE GİTMESİNİ BEKLEMİŞ

Öte yandan görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya içerik üreticisi Yaşar Sanal, şiddet uygulanan çocuk M.E.T.'yi ziyaret etti.

Anne Ş.G., "Ben daha önce İstanbul'da oturuyordum. Arkadaş aracılığıyla bununla tanıştık. Öğlen ben işe gittikten sonra sürekli çocuğa şiddet uyguluyormuş" dedi.

