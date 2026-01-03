Galatasaray'ın Şubat 2025'te 8 milyon euroya alıp, geçtiğimiz eylül ayında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya yarım sezon için 750 bin euroya kiralık gönderdiği Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Carlos Cuesta, kiralık gittiği Brezilya ekibi Vasco da Gama'da başarılı bir performans sergiledi. Teknik direktörü Fernando Diniz'den formayı kapan 26 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 1451 dakika süre alırken, bir de gol kaydetti.

Carlos Cuesta

BİR SEZON DAHA KİRALANACAK

HT Spor'un Brezilya basınından Ge Globo'dan aktardığı habere göre; Kolombiyalı stoperden memnun olan Brezilya kulübü, bonservisi Galatasaray'da bulunan futbolcuyu bir sezon daha kiralamak istiyor.

Sözleşmede yer alan opsiyon maddesini kullanacak Vasco da Gama, Galatasaray'a 1,5 milyon euro ödeyerek, oyuncunun kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatacak.

BONSERVİSİ 5 MİLYON 750 BİN EURO

Brezilya temsilcisi, ilerleyen dönemde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu da kullanarak, Carlos Cuesta'nın bonservisini almayı planlıyor.

