Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Carlos Tevez’in sosyal medyada yaptığı paylaşımının ardından başlatılan incelemelerde, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) yöneticilerinin adının geçtiği gizemli bir villa, lüks araçlar ve milyonlarca dolarlık mali işlemler mercek altına alındı. Soruşturmaların, Arjantin’in Dünya Kupası’na katılımını etkilemesinin ihtimali olduğu belirtiliyor.

Arjantin futbolu, Dünya Kupası’na doğru ilerlerken eski milli futbolcu Carlos Tevez’in sosyal medyadaki bir paylaşımıyla başlayan ve Arjantin Futbol Federasyonu’nu (AFA) hedef alan ciddi mali iddialarla sarsılıyor. Buenos Aires yakınlarındaki Pilar’da bulunan lüks bir villaya yönelik suçlamalar, federasyon yöneticileri hakkında yürütülen para aklama ve vergi usulsüzlüğü soruşturmalarını gündeme taşıdı.

TEVEZ İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Mart 2024’te emekli Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Arjantin Futbol Federasyonu’nun mali işler sorumlusunun Buenos Aires’in Pilar banliyösüne sık sık gittiğini öne sürdü. Tevez, burada parayla dolu çantalar gömüldüğünü ve antika araçlardan oluşan bir koleksiyon bulunduğunu ima etti.

Bu paylaşımın ardından muhalif siyasi parti Coalicion Civica, iddiaları incelemeye alarak Pilar’daki bir malikaneye ilişkin suç duyurusunda bulundu. Reuters'ın haberine göre Söz konusu mülkün, AFA üst yönetimiyle bağlantılı bir para aklama planının parçası olduğu ileri sürüldü. Aralık ayı başında polis, para aklama soruşturması kapsamında AFA genel merkezi ile çok sayıda futbol kulübüne baskın düzenledi. Üç gün sonra Pilar’daki villa da arandı. Baskında heliport, ahırlar ve aralarında Ferrari ve Porsche gibi lüks ve koleksiyon araçlarının da bulunduğu toplam 54 otomobil tespit edildi.

Coalicion Civica’nın suç duyurusunda, villanın AFA Başkanı Claudio “Chiqui” Tapia ile federasyonun mali işler sorumlusu Pablo Toviggino ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Mahkeme kayıtlarına göre, birkaç şehir bloğunu kapsayan mülk 2024 yılında 1,8 milyon dolara satın alındı. Ancak mülkü alan şirketin sahipleri olan Ana Lucia Conte ve oğlu Luciano Nicolas Pantano’nun bu alımı gerçekleştirecek mali güce sahip olmadığı öne sürüldü.

VERGİ USULSÜZLÜĞÜ SUÇLAMALARI

Geçen hafta savcılar, Arjantin vergi dairesinin şikayeti üzerine Tapia, Toviggino ve diğer bazı AFA yöneticilerini, toplam 13 milyon dolarlık vergi tahsilatını usulsüz şekilde alıkoymakla suçladı. Ayrıca Adalet Bakanlığı, 2017’den bu yana neredeyse yarım milyar dolarlık muhasebe kayıtlarının AFA ve maç yayın haklarını yöneten Superliga tarafından açıklanmasını talep etti. Bu kayıtlarda bazı kalemlerin “diğer” gibi genel ifadelerle sınıflandırıldığı belirtildi.

Baskın sırasında, Toviggino’ya ait olduğu belirtilen AFA logolu bir çanta, futbol kitapları ve çeşitli plaketler de bulundu. Yetkililer, villadaki heliportu kullanan pilotların kimliklerini de araştırıyor.

AFA’DAN HÜKÜMET VURGUSU

AFA, yürütülen soruşturmalara ilişkin Reuters’ın yorum taleplerine cevap vermezken, yaptığı resmi açıklamada federasyonun Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti tarafından hedef alındığını savundu. Açıklamada, Milei’nin uzun süredir üye tabanlı ve kâr amacı gütmeyen kulüplerin özel mülkiyete geçmesini desteklediği hatırlatıldı. Federasyon ayrıca, Tapia’nın 2017’de başkan olmasından bu yana kazanılan uluslararası başarıları vurguladı.

DÜNYA KUPASI ETKİLENİR Mİ?

Uzmanlar, devam eden adli süreçlerin Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılımını etkilemesinin muhtemel görünmediğini ifade ediyor. Spor hukukçuları, böyle bir kararın yüksek siyasi ve toplumsal maliyeti olacağına dikkat çekiyor.

Sahadaki sportif başarıya rağmen AFA’nın son yılların en ciddi krizlerinden birini yaşadığı değerlendirilirken, soruşturmaların nasıl sonuçlanacağı Arjantin futbol kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

