Brezilya ekibi Fluminense, 'futbol tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu' ünvanının sahibi olan 45 yaşındaki kaleci Fabio'nun sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzattığını açıkladı.

Fluminense'nin geçtiğimiz ağustos ayında Sudamericana Kupası'nda kalesini koruyan Fabio, kariyerinde 1391'inci maçına çıkmış ve İngiliz file bekçisi Peter Shilton'ı geçerek, 'dünya futbol tarihinde en çok resmi maça çıkan oyuncu' olmuştu. Brezilyalı file bekçisi, Fluminense ile kontratını uzattı.

ARALIK 2027'YE KADAR GEÇERLİ YENİ SÖZLEŞME

Brezilya kulübünden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2026 sonunda sona erecek olan 45 yaşındaki kaleci, Aralık 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Futbol tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu ve kulüp idolü olan Fabio, gelecek yıl kulüple 5'inci sezonuna girecek" denildi.

Fluminense ile 2023 yılında Libertadores Kupası şampiyonluğu yaşayan Fabio, Brezilya Milli Takımı ile 2003'te Copa America'yı kazanmıştı.

