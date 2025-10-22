Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya'da feci kaza! İneklere çarpan genç futbolcu hayatını kaybetti

Brezilya'da feci kaza! İneklere çarpan genç futbolcu hayatını kaybetti

Brezilya'nın Piaui U20 takımında forma giyen Antony Ylano, önceki gün babasının doğum günü kutlamasından eve dönerken, motosikletiyle ineklere çarptı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcu, feci kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

SPOR SERVİSİ -Brezilya temsilcisi Piaui U20 takımının forveti Antony Ylano, motosikletiyle babasının doğum günü kutlamasından dönerken, yolun ortasında yürüyen ineklere çarparak hayata veda etti.

MOTOSİKLETTEN YOLA SAVRULDU

Trajik kaza, 20 Ekim Pazartesi günü saat 03:30 civarında Brezilya'nın Piaui eyaletine bağlı Altos kentinde meydana geldi. Genç futbolcu, otoyolda motosikletiyle ilerlerken önünden geçen inekleri fark etmedi. Ylano, çarpmanın şiddetiyle yere savruldu. Panik halindeki ve acı çeken hayvan ise arka ayaklarını sürükleyerek yoldan kaçtı. Polis, babasının doğum günü kutlamalarından eve dönen genç sporcunun, olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Piaui Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Piaui Esporte Clube, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Antony Ylano'nun Altos şehrinde sabahın erken saatlerinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin derin acısını yaşıyor" denildi.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Altos ve Fluminense-PI takımlarında forma giyen Antony Ylano, 2024 ve 2025 yıllarında Piaui Eyalet Şampiyonası'nı kazanan takımlarda yer aldı. Bölgenin en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen oyuncunun, kaza öncesi 20 Yaş Altı Brezilya Kupası'nda mücadele edecek kadroyla seyahate hazırlandığı öğrenildi.

