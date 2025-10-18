Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Brezilya'da korkunç otobüs kazası! Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Brezilya'da korkunç otobüs kazası! Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;da korkunç otobüs kazası! Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Brezilya'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Pernambuco eyaletinde Brumado-Santa Cruz do Capibaribe seferini gerçekleştiren tur otobüsünün devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Brezilya’da bir otobüs kazası meydana geldi. Yetkililer, Bahia eyaletinin Brumado kentinden Pernambuco eyaletinin Santa Cruz do Capibaribe kentine sefer gerçekleştiren tur otobüsünün dün akşam yerel saat ile 19.45 sıralarında Pernambuco’daki Saloa kentinin yakınlarındaki BR-423 karayolunda kaza yaptığını aktardı.

Brezilya'da korkunç otobüs kazası! Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

EN AZ 15 ÖLÜ VAR

Brezilya polisi, kazanın otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybederek ters şeride geçmesi, yol kenarındaki kayalara çarpması ve daha sonra doğru şeride dönüp kum setine çarparak takla atmasıyla meydana geldiğini aktardı.

Brezilya Federal Karayolları Polisi’nin (PRF) ilk incelemelerine göre kazada otobüsteki 30’dan fazla yolcudan en az 15’i hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 17 kişi ise yaralandı. Polisin açıklamasında ayrıca, olay anında otobüste bulunan iki şoförün de kazadan kurtulduğu belirtilirken, emniyet kemeri takmayan bazı yolcuların devrilen otobüsün camlarından fırladığı kaydedildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Dom Moura Bölge Hastanesi’ne sevk etti.

Brezilya'da korkunç otobüs kazası! Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Karayolu 04.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı

Kaza anında direksiyon başında bulunan ve hafif yaralanan şoför yetkililere, aracın kontrolünü fren arızası nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Yetkililerin şoföre yaptığı alkol testinden normal sonuç çıkmasının ardından şoför ilk önce bir sağlık kuruluşuna, daha sonra da Pernambuco eyaletinin Garanhuns bölgesindeki karakola sevk edildi.

Yetkililer, bölgeye gelen acil sağlık hizmetleri, itfaiye, askeri polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sonlandırmasının ardından kazaya ilişkin incelemeleri eyalet polisinin yürüteceğini belirtti. Açıklamada, 19.45 sıralarında kapatılan karayolunun, ekiplerin çalışmasının ardından yerel saat ile 04.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazısı tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 3. SayfaHalı sahada bir kalp krizi vakası daha!"Allah korkusu olan bunu yapmaz!" Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran manzara - 3. Sayfa"Allah korkusu olan bunu yapmaz!"İzmir’de korkunç olay! Oltaya balık değil insan kafatası takıldı - 3. Sayfaİzmir’de korkunç olay! Oltaya balık değil insan kafatası takıldıPazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü - 3. SayfaPazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü“Eve bir daha gelmeyeceğim” dedi, sırra kadem bastı! Polis her yerde Muhammet Emir Oğuz’u arıyor - 3. Sayfa“Eve bir daha gelmeyeceğim” dedi, sırra kadem bastı! Polis her yerde Muhammet Emir Oğuz’u arıyorGülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaGülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...