Türkiye’nin en ucuz otomobilleri (2026): 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı
Şubat ayı ile birlikte markaların fiyat listeleri de güncellendi. Yeni liste fiyatlarına ve kampanyalara göre Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi de belli oldu. Türkiye’de 1.5 milyon TL altında alınabilecek sadece 6 model bulunuyor. Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi, fiyatı ne kadar? 2 milyon TL altında satılan kaç model bulunuyor?
Otomobil satışları her ay rekor kırarak devam ederken, 2026 model yılı araçlar da listelerde yerini aldı. Birçok marka Şubat ayı fiyat listelerini güncellerken, araç almak isteyenleri bayilerine çekebilmek adına indirim ve sıfır faiz kampanyaları uygulamaya başladı.
Türkiye pazarında en düşük başlangıç fiyatlarına sahip otomobiller genellikle küçük sınıf, düşük motor hacimli ve baz donanımlı modellerden oluşuyor. Bu araçlar; manuel şanzıman, sade iç mekan ve temel güvenlik donanımlarıyla sunulurken, yakıt ekonomisi ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkıyor.
En ucuz otomobiller listesinde yer alan modeller, özellikle şehir içi kullanımda pratiklik sunarken, artan fiyatlar nedeniyle “ulaşılabilirlik” kavramının sınırlarını da gözler önüne seriyor.
Türkiye’de 2 milyon TL altında satılan 30 model bulunuyor. Bunlardan 12 tanesi elektrikli modellerden oluşurken 1.5 milyon TL altında yalnızca 6 model satılıyor.
İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan tüm modeller…
|Sıra
|Model
|Fiyat
|1
|Dacia Sandero Essential TCe 100
|1.299.000 TL
|2
|Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel
|1.319.900 TL
|3
|Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel
|1.389.900 TL
|4
|Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel
|1.424.100 TL
|5
|Dacia Sandero Expression TCe 100
|1.430.000 TL
|6
|Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025)
|1.435.000 TL
|7
|Citroen E-C3 Plus Max
|1.468.000 TL
|8
|Hyundai Inster Dynamic Elektrik (2025)
|1.510.000 TL
|9
|Opel Corsa 1.2 100 HP Edition
|1.535.000 TL
|10
|Fiat Grande Panda La Prima Elektrikli
|1.569.900 TL
|11
|Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump DCT
|1.587.000 TL
|12
|BYD ATTO 2 Boost
|1.624.000 TL
|13
|Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT
|1.629.900 TL
|14
|Citroen e-C3 Aircross Standart Menzil
|1.665.000 TL
|15
|Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 DCT
|1.669.900 TL
|16
|Hyundai Bayon Jump DCT
|1.695.000 TL
|17
|Fiat 600 1.2 MHEV Easy (2025)
|1.697.900 TL
|18
|Renault Clio Evolution X-Tronic
|1.699.000 TL
|19
|Toyota Corolla Vision Plus
|1.699.000 TL
|20
|BYD ATTO 2 Comfort
|1.734.000 TL
|21
|Hyundai Inster Advance Elektrik (2025)
|1.740.000 TL
|22
|Hyundai Bayon Style DCT
|1.750.000 TL
|23
|Renault Megane Sedan Touch
|1.770.000 TL
|24
|Renault Duster Evolution Eco-G
|1.780.000 TL
|25
|BYD Dolphin Comfort
|1.784.000 TL
|26
|Hyundai Inster Cross Advance (2025)
|1.790.000 TL
|27
|Kia XCeed Mild Hybrid Cool
|1.840.000 TL
|28
|Opel Frontera Elektrik 44 kWh
|1.857.000 TL
|29
|Renault R5 E-Tech EV40 (2025)
|1.890.000 TL
|30
|Renault Duster Techno EDC
|1.907.000 TL
|31
|Hyundai i30 Comfort DCT (2025)
|1.930.000 TL
|32
|Toyota Yaris Hybrid Flame
|1.934.000 TL
|33
|Toyota Corolla Dream
|1.940.000 TL
|34
|Renault R5 E-Tech EV52 (2025)
|1.942.000 TL
|35
|Citroen C4X / C4 Hybrid You
|1.955.000 TL
|36
|Fiat 600 La Prima Elektrikli (2025)
|1.969.900 TL
|37
|Opel Frontera Elektrik Uzun Menzil
|1.970.000 TL
|38
|Citroen C3 Aircross Hybrid Plus
|1.974.000 TL
|39
|Opel Mokka 1.2 Edition
|1.988.000 TL
|40
|Kia Yeni Sportage Live
|1.999.000 TL
|41
|Kia Yeni Stonic Cool (2025)
|1.999.000 TL
|42
|Opel Corsa Hybrid Edition
|1.999.000 TL
|43
|Peugeot E-208 GT
|1.999.500 TL
Bunlarla birlikte Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi micro araçlarda 600.000 TL civarında fiyatlarla satılıyorlar.
EN UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Türkiye’de otomobil fiyatlarının yükselmesinin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar, ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri fiyatların ana belirleyicisi konumunda. Bunun yanında yeni nesil güvenlik standartları, giriş seviyesi otomobillerin bile eskisine göre daha donanımlı hale gelmesine neden oluyor.
Bu durum, en ucuz otomobil modellerinin bile geçmiş yıllara kıyasla ciddi fiyat artışları yaşamasını beraberinde getiriyor.