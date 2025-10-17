Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sokak ortasında dehşet! İşe giderken hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 26 yaşındaki Wan Lai, sokakta yürürken tanımadığı bir kadın tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, Lai’nin akciğerinin delindiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay, Avustralya'nın Melbourne şehrinde 2 Ekim’de yaşandı. 26 yaşındaki Wan Lai, iş yerine yürüdüğü anda sokakta tanımadığı bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. 

Sokak ortasında dehşet! Genç kadın işe giderken bıçaklandı - 1. Resim
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, genç kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı. 
Saldırgan olay yerinden kaçtıktan sonra kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. 

AKCİĞERİ DELİNDİ

Mirror’ın haberine göre, korkunç olayda genç kadının akciğerinin delindiği ve üç gün boyunca hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Sokak ortasında dehşet! Genç kadın işe giderken bıçaklandı - 2. Resim

"YA SOLA DÖNSEYDİ?"

Lai’nin kardeşi saldırının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Sağa döndü ve saldırgan oradaydı. Ya sola dönseydi? O zaman kalbine denk gelebilirdi."

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, saldırgan kadının "kasten yaralama" ve "tutuksuz yargılanırken ağır suç işleme" suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.

