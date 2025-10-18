Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır krizi için Katar'da kritik zirve! "Bölgesel istikrar tehlikede, insanlar korkuyor"

Pakistan ve Afganistan yetkilileri, Katar’da düzenlenen görüşmelerde sınırdaki gerginliği yatıştırmak için bir araya geldi.

Taliban yetkilisi, en az 10 kişinin Pakistan hava saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan görüşmelerin, kısa süreli ateşkesten sonra ortaya çıkan kriz nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Kabil, Pakistan’ı 48 saatlik ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ateşkes, her iki tarafta da onlarca asker ve sivilin hayatını kaybettiği yaklaşık bir haftalık sınır çatışmalarına geçici bir ara vermişti. Pakistan güvenlik kaynakları, Afgan sınır bölgelerindeki son saldırıların, Pakistan Talibanı ile bağlantılı bir militan grubunu hedef aldığını ve bunun Pakistan paramiliter güçlerine yapılan saldırıya misilleme olduğunu belirtti.

Afganistan Başbakanı Hassan Akhund, görüşmelerin devam ettiğini doğrularken, Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, Akhund’un Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile yaptığı görüşmede diplomasiyi vurguladığını aktardı. Pakistan Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharif de Anwar ile görüşerek diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Doha’daki görüşmelerin amacının “Afganistan’dan Pakistan’a yönelik sınır ötesi terörizmi sona erdirmek ve sınır boyunca barış ve istikrarı sağlamak” olduğunu duyurdu. Pakistan heyetinde Savunma Bakanı Khawaja Asif ve istihbarat şefi General Asim Malik bulunurken, Afgan tarafını Savunma Bakanı Mohammad Yaqoob yönetiyor.

Güvenlik meseleleri, gerginliğin merkezinde yer alıyor. Pakistan, Afganistan’ı Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) liderliğindeki militan gruplara sığınak sağlamakla suçluyor; Kabil bu iddiayı reddediyor. Sınır çatışmaları, Taliban dışişleri bakanı Amir Muttaqi’nin Hindistan ziyareti sonrasında alevlendi ve Taliban, Pakistan sınırının güney bölgelerinde ölümcül bir saldırı başlattı.

Görüşmeler öncesi, Taliban’ın üst düzey yetkilisi, Pakistan’ın Cuma günü Paktika eyaletinde üç noktayı bombaladığını ve Kabil’in misilleme yapacağını söyledi. Paktika’daki bir hastane yetkilisi, saldırılarda 10 sivilin, aralarında iki çocuk ve üç kriket oyuncusunun da bulunduğunu, 12 kişinin ise yaralandığını aktardı. Taliban sözcüsü Zabihullah, müzakere ekibinin onuru ve bütünlüğünü korumak için güçlerine ateş açmama emri verildiğini belirtti.

Afganistan’ın güneyindeki Spin Boldak bölgesinden bir bakan, “Şu an için durum normale dönüyor” derken, “Ancak hala savaş durumu var ve insanlar korkuyor” ifadelerini kullandı.

Komşu ülke İran ise gerilimi yatıştırmak için devreye girmeyi teklif etti. İran ve Afganistan dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede, mevcut gerginliğin “bölgenin tamamının istikrarını tehdit ettiği” uyarısında bulunuldu.