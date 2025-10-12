Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Sahtekarlar, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. NOW TV ekranlarının vazgeçilmezi haline gelmesi beklenen dizinin başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek üstleniyor. Peki, Sahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

SAHTEKARLAR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sahtekarlar dizisinin ilk bölümü 12 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Dizinin yeni bölümlerinin her hafta Pazar günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Ay Yapım tarafından hazırlanan dizi, sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamlarına damga vurmayı hedefliyor. Sahtekarlar’ın ilk bölümünde usta bir dolandırıcı olan Reyhan ile idealist avukat Ertan’ın yolları, güçlü iş insanı Hidayet Kutman’ın davasında kesişiyor.

SAHTEKARLAR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertan Aydın, babası Kadir’in yanında yetişmiş başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan, davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı’yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Özellikle Kadir, acilen bir yardımcı istemektedir çünkü en önemli müvekkili Hidayet Bakizade, varlığından haberdar olduğu ama hiç görmediği kızının bulunması için Kadir’e talimat vermiştir. Kararlı bir şekilde kızının bulunmasını isteyen Hidayet, herkesin hayatını alt üst edecek fitili ateşlediğinin farkında değildir.

Hidayet’in talimatından habersiz Ertan, babası için Aslı’nın yerine geçecek birisini ararken yolları Asya’yla kesişir. Ertan, Asya’nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onun onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur.

Asya Madran, babasının gidişiyle annesi ve kardeşlerinin maddi ve manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış genç bir kadındır. Ayakta kalabilmek için tek başına savaşmaktadır. Bu yüzden o da mecburen hayatın yan yollarına sapmayı öğrenmiştir. Küçük dolandırıcılıklar yaparak ek gelir elde etmektedir. Bu konuda oldukça iyidir, ama elde ettiği para borçlarını kapatmaya yetmemektedir. Üstelik kumar bağımlısı kardeşi Taha yüzünden daha da büyük bir borç batağına düşer; bu kez muhatabı Tefeci Eyüp’tür. Bu yüzden Ertan’ın teklifine “evet” der. Artık birlikte çalışacaklardır.

Hayata ve insanlara karşı güvenlerini çoktan yitirmiş olan Asya ve Ertan, kurdukları bu oyunda ayakta kalma mücadelesi verirken farkında olmadan kendi çıkmazlarına sebep olacaklardır. Çıkarları uğruna kazık atmaktan çekinmeyecek kadar hırslı olan Asya ve Ertan, girdikleri bu oyundan zaferle çıkabilecek midir yoksa oyun onları yutacak mıdır?

SAHTEKARLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisinin başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tamer Levent, Perihan Savaş, Elçin Afacan, Uğur Aslan, Yüsra Geyik, Can Bartu Arslan ve Ersin Arıcı gibi önemli isimler yer alıyor.