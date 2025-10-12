Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Rize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de feci bir kaza meydana geldi. Çayeli istikametindeki bir otomobil, karşı yönden gelen Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, hastaneye sevk edilen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı tırın dorsesine çarparak altında kaldı.

Rize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Rize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

