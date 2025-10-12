Rize'de tır ile otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı tırın dorsesine çarparak altında kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.