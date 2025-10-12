Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Takım'ın kadrosuna yeni isim katıldı

A Milli Takım'ın kadrosuna yeni isim katıldı

- Güncelleme:
Spor Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak olan A Millî Takım'da hazırlıklar başladı. Berke Özer'in yerine bugün aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı. 

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

İLK 11'DEKİ İSİMLER YENİLEME İDMANI YAPTI

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise sahada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

MUHAMMED ŞENGEZER TAKIMA KATILDI

Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapıldı ve 6 kişilik takımlarla taktik oyun oynandı. Berke Özer'in yerine bugün aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı. 

MİLLİLER KOCAELİ'YE HAREKET EDECEK

A Millî Takımımız, yarın saat 13.30'da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı öncesindeki resmî antrenmanını yapacak. A Millî Takım kafilesi, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve millî futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

