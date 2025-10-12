Hatay'da fırında patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan ekmek fırınında tüpten kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle fırın ve binada büyük hasar oluşurken 9 kişi de yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Mahalle Abdulkerim Yorgun Sokak'taki 2 katlı binanın alt katındaki fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinde, yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki N.B, Y.A, N.B, A.H.K, H.B, N.B, S.B, E.S. ve B.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının söndürüldüğü fırında ekiplerin incelemesi sürüyor.
