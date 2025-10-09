Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'da fırtına! Binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay'da yağışlı havayla birlikte etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Kopan parçalar bölgedeki araçlara zarar verdi.

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

BİNANIN ÇATISI UÇTU

Kentin kıyı ilçelerinden olan Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı park halindeki 2 araca zarar verdi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 2 araç zarar gördü.

ARAÇLARDA HASAR VAR

Fırtınayla birlikte 2 aracın zarar gördüğünü belirten Murat Alkan, "Saat 12.00 civarında yağışlı havayla birlikte etkili oldu. Fırtınayla birlikte binaların çatısı uçtu ve araçlar zarar gördü. Şükürler olsun canda bir şey yok ama 2 araçta hasar var" dedi.

