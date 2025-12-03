Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan, Örümcek Adam (Spider-Man) gibi yapımlarla taınan ünlü oyuncu Andrew Garfield hakkında sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddiaları, hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Son dakika Andrew Garfield öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

İngiliz ve Amerikalı aktör kimliğiyle tanınan Andrew Garfield, süper kahraman filmlerinden müzikallere kadar uzanan çalışmalarıyla Hollywood'un en bilinen isimleri arasında yer alıyor.

İlk çıkışını Boy A (2007) filmindeki rolüyle yapan, ardından The Social Network (2010) filminde Eduardo Saverin karakteriyle uluslararası üne kavuşan Andrew Garfield, ölüm iddialarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son dakika Andrew Garfield öldü mü? İddialar sosyal medyada gündem oldu

Andrew Garfield ölmemiştir, hayattadır. Hakkında çıkan 'ölüm' iddiaları tamamen asılsızdır.

Andrew Garfield'ın menajeri, oyuncu için ortaya atılan ölüm iddialarına karşı şu ifadelere yer verdi;

"Bu son derece çirkin ve asılsız söylentiler karşısında şaşkınız. Andrew Garfield'ın sağlığı yerinde ve şu an yeni projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu tür yalan haberleri yayan platformlar hakkında hukuki süreç başlatacağız. Lütfen doğrulanmamış kaynaklara itibar etmeyin."

Bu açıklamayla beraber Andrew Garfield 'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kariyerine devam ettiği belirtmektedir.

