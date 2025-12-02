Türkiye'nin tanınan oyuncusu, özellikle Ahmet Kural ile beraber rol aldığı yapımlarda isminden söz ettiren Murat Cemcir, hakkında sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları sevenlerini korkuttu. Bu söylentilerin ardından birçok kişi, "Murat Cemcir öldü mü, yaşıyor mu?" sorusunun cevabını arıyor.

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda boy gösteren oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Muray Cemcir’in tedavi altına alınmasının ardından “Murat Cemcir öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu gündeme geldi.

Murat Cemcir ölmemiştir, yaşıyordur. Şu anda hayatına kaybettiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan Murat Cemcir’in ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığına dair bilgi belirtildi.

Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastanede açıklamada bulundu. Buna göre, Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yakın çevresi, Cemcir’in tedaviye olumlu cevap verdiğini ve sağlık durumunun daha iyi gittiğini söyledi.

