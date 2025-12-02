Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Cemcir’in yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenilirken ünlü oyuncunun rahatsızlığı da ortaya çıktı.

“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 49 yaşındaki oyuncudan gelen haber, sevenlerini endişelendirdi.

Murat Cemcir için kritik saatler! Yoğun bakımdaki oyuncunun hastalığı ortaya çıktı

MURAT CEMCİR’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Edinilen bilgilere göre Murat Cemcir’in, yaşadığı sağlık sorununun divertiküler kanama olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kanamanın kontrol altına alındığı, oyuncunun tedavisinin de planlanan şekilde sürdüğü aktarıldı. Yakın çevresi, Cemcir’in tedaviye olumlu cevap verdiğini ve sağlık durumunun her geçen saat daha iyiye gittiğini dile getirdi.

MENAJERİNDEN İLK AÇIKLAMA

4 gündür yoğun bakımda olan Murat Cemcir’in menajeri açıklama yaptı. Cemcir’in yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili "Divertikül kanaması ile hastanede gereken müdahaleler yapıldı. Yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor. Tedavisi devam ediyor" şeklinde konuştu.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILACAK

Doktorların yaptığı değerlendirmeye göre ünlü oyuncunun bugün içinde yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor. Ancak sağlık ekibi, durumun tamamen düzelene kadar hastane gözleminin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

DİVERTİKÜLER KANAMA NEDİR?

Divertikülit: Kolonun iç kısmında gelişebilen küçük cepler olan divertiküllerdeki iltihaplanmadır. Divertiküllere divertiküloz denir.

Divertiküler kanama: Divertikülitli bazı kişilerde ciddi sağlık sorunları (komplikasyonlar) gelişebilir. Divertiküler kanama, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında meydana gelir. Kanama şiddetli ve hatta bazen yaşamı tehdit edici olabilir.

Divertiküler kanama neden olur? : Divertiküllerin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, yeterli lif tüketilmemesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Lif, dışkınızı daha yumuşak ve büyük yapar, bu nedenle büyük bağırsağınızın dışkıyı vücudunuzdan dışarı itmek için daha az basınca ihtiyacı olur. Sert, küçük dışkı parçalarını kalın bağırsağınızdan geçirmenin basıncı, kasın dış tabakasında zayıf noktalar yaratır. Bu, iç tabakanın (mukoza) bu zayıf noktalardan sıyrılıp divertikül oluşturmasına neden olur. Sert bir dışkı parçası veya sindirilmemiş yiyecek keselerden birinde sıkıştığında bir enfeksiyonun geliştiği düşünülmektedir. Bu, dışkıdaki bakterilere çoğalma ve yayılma şansı vererek bir enfeksiyonu tetikler.

Divertikül tehlikeli mi? : Genellikle diyet değişiklikleri ve bazen antibiyotik tedavisiyle divertikülitli çoğu insan tamamen iyileşir. Ancak, şiddetli durumda, bir kese patlayabilir ve dışkı doğrudan kişinin kan dolaşımına karışabilir. Bu, sepsis adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen bir kan enfeksiyonu geliştirme riskini anında artırır.

