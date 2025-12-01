Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Geçen çarşamba evinde aniden rahatsızlanan Murat Cemcir, ambulansla İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldü. İç kanama geçirdiği belirlenen Cemcir'in tedavisi yoğun bakımda sürerken, ünlü oyuncunun tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Hayranları ise Cemcir için endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Oyuncu Murat Cemcir, geçen çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla İstanbul Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından oyuncunun iç kanama geçirdiği belirlendi. Hastaneye acil olarak alınan Cemcir’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İÇ KANAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNE ACİL MÜDAHALE

2. Sayfa'da yer verilen habere göre, doktorların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan iç kanamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre oyuncunun durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

HAYRANLARI ENDİŞELİ

Murat Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Sevenleri, Cemcir’in bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini paylaşıyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 1976 yılında Tokat’ta doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur. “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ahlat Ağacı” ve “İşler Güçler” gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanınan Cemcir, özellikle Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı projelerle büyük beğeni toplamıştır. Başarılı oyuncu, komedi ve dram türlerindeki performanslarıyla Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almaktadır.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

