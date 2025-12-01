Kaydet

Aydın'ın Nazilli ilçesi, Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki Otogar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 92 yaşındaki Hüsnü Şentürk'e M.S. yönetimindeki 09 H 6146 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şentürk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücü M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası