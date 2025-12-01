Dilber Ay'ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesini ve kariyerini beyaz perdeye taşıyan Dilberay filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dilber Ay'ın zorlu hayat hikayesini anlatan Dilberay filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicileri ekran karşısına kilitliyor.

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı bu dramatik yapımın oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.

Dilberay oyuncuları kimler, konusu nedir? Bu akşam ekrana geliyor

DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Büşra Pekin - Dilber Ay

Ayberk Pekcan

Nursel Köse

Zeliha Kendirci

Deniz Hamzaoğlu

Selen Uçer

Dilberay oyuncuları kimler, konusu nedir? Bu akşam ekrana geliyor

DİLBERAY KONUSU NE?

Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak doğan Dilber Ay, küçük yaşta evlenip, çocuk sahibi oldu

Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden çok acı çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen hayallerinden vazgeçmedi.

Dilberay oyuncuları kimler, konusu nedir? Bu akşam ekrana geliyor

DİLBERAY FİLMİ NEREDE, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Dilberay filmi Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekildi. Film, 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? 1 Aralık Kanal D TV yayın akışı

Editör:SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası