Dilberay oyuncuları kimler, konusu nedir? Bu akşam ekrana geliyor
Dilber Ay'ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesini ve kariyerini beyaz perdeye taşıyan Dilberay filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Dilber Ay'ın zorlu hayat hikayesini anlatan Dilberay filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicileri ekran karşısına kilitliyor.
Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı bu dramatik yapımın oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.
DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Büşra Pekin - Dilber Ay
Ayberk Pekcan
Nursel Köse
Zeliha Kendirci
Deniz Hamzaoğlu
Selen Uçer
DİLBERAY KONUSU NE?
Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak doğan Dilber Ay, küçük yaşta evlenip, çocuk sahibi oldu
Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden çok acı çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen hayallerinden vazgeçmedi.
DİLBERAY FİLMİ NEREDE, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?
Dilberay filmi Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekildi. Film, 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle bir araya geldi.