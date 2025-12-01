İhlas Haber Ajansı
4. kattan atlayarak can verdi! İki kişi gözaltında
Samsun'da 20 yaşındaki genç kız 4. kattan aşağı atladı. Genç kız hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün akşam edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla bağlantılı olarak biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma devam ediyor.
