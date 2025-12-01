Samsun'da 20 yaşındaki genç kız 4. kattan aşağı atladı. Genç kız hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün akşam edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla bağlantılı olarak biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

