NATO, Polonya yakınlarında transponderlerini kapatarak uçan Rus askeri uçaklarına art arda önleme yaptı. Baltık hava sahasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken, Rus jetlerinin son haftalarda 19 kez Avrupa hava sahasını ihlal ettiği doğrulandı.

NATO ile Rusya arasında hava sahasında tehlikeli bir satranç oyunu yaşandı.

Transponderleri kapalı şekilde Polonya’ya yaklaşan Rus askeri uçakları, NATO savaş jetleri tarafından defalarca durduruldu.

HAVA SAHASI İHLAL MI EDİLDİ?

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, F-16 ve MiG-29 savaş uçaklarının acil havalanarak Rus uçaklarını görsel olarak tanımladığını ve sorumluluk alanlarının dışına kadar eşlik ettiğini aktardı.

Rus savaş uçakları NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal etmişti.

Litvanya ordusu, ekim ayında bir Rus Su-30 savaş uçağı ile Il-78 yakıt ikmal tankerinin Litvanya hava sahasında en az 18 saniye kaldığını açıkladı. Her iki uçak da Kaliningrad’dan giriş yaptı.

Estonya hava sahasına da eylül ayında üç Rus MiG-31 savaş uçağı “açıklama yapılmadan” girdi ve 12 dakika kaldı. Bu olay NATO’nun acil toplantıya çağrılmasına neden oldu.

AVRUPA’NIN HAVA SAVUNMASI ALARMDA

NATO’nun Baltık Hava Polisi birimleri, Rus uçaklarına karşı İspanya’ya ait Eurofighter Typhoon jetlerini de bölgeye gönderdi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, yaşanan ihlalin "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu belirterek Avrupa hava savunmasının güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

POLONYA: 24 SAAT HAZIRLIK HALİNDEYİZ

Polonya ordusu, doğu sınırını korumak için entegre hava savunma sistemlerinin 7/24 devrede olduğunu vurguladı. Rus askeri uçaklarının petrol ve gaz platformları yakınlarında alçaktan uçtuğu başka olaylar da kaydedildi.

Polonya yetkilileri, son haftalarda hava sahalarının 19 kez ihlal edildiğini ve Patriot hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiğini açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaşanan gelişmelerin “ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en tehlikeli noktaya yaklaştırdığını” söyledi.

AVRUPA, PUTİN'İN HAVA TEHDİDİNE KARŞI YENİ SAVUNMA PLANI HAZIRLIYOR

Rusya’nın artan hava ihlalleri ve agresif uçuşları sonrası Avrupa Komisyonu, kıtanın doğu sınırlarını güçlendirmek için kapsamlı bir savunma programı başlattı.

Planlar arasında şunlar bulunuyor:

Avrupa Hava Kalkanı,

Avrupa Uzay Kalkanı,

NATO doğu kanadında çok katmanlı drone savunma hattı,

2028’e kadar tamamlanması hedeflenen “Doğu Yakası Saati” güvenlik programı.

Yetkililer, bu projelerin Rusya’nın artan hava hareketliliğine karşı Avrupa’yı daha dirençli hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.

