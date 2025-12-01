Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 40.bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Boran'ın yeniden diziye dahil olmasıyla gerçekler tek tek günyüzüne çıkar. Deniz babasını canlı bir şekilde karşısında görünce korkarak amcası Cihan'a bakar. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 1 Aralık Kanal D TV yayın akışı...

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer gibi isimlerin yer aldığI Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Uzak Şehir’in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Mardin'de çekilen dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. 20.00'de 40.bölümüyle Kanal D ekranlarına gelecek Uzak Şehir'in başlamasına saatler kaldı.

1 ARALIK KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)

00.15 Eşref Rüya

Editör:SEVCAN GİRGİN

