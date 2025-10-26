Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'de 35 bölüm için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölümünde Cihan'dan vazgeçmeyen Alya'yı sürpriz bir gelişme bekliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 35. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Uzak Şehir 35. bölüm için geri sayım başladı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN EKRANLARA GELECEK?

Uzak Şehir dizisinin 35. bölümü 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İzleyicileri bu bölümde Cihan'ın ameliyata girme ısrarına karşı Alya'nın sert itirazları bekliyor.

Cihan'dan vazgeçmeyen Alya, sürpriz bir gelişmeyle karşılaşıyor.

UZAK ŞEHİR 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Sadakat işlediği suç sonucunda gözaltına alınınca, Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemeyecek noktaya gelir. Alya’nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince, kurtarılmaya bekleyen Sadakat gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat’i tek bir şartla içeriden çıkarmayı kabul eder.

Diğer taraftan Zerrin’in halen bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmel’in bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken, Şahin’i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin’in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir.

