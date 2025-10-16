Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?

Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?
Zeynep Kankonde, Dizi Oyuncusu, Oyuncu Değişikliği, Kanal D, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Uzak Şehir'de oyuncu değişikliğine gidildi. Dizide Ümmü karakterini başka bir oyuncunun canlandıracağı öğrenildi. Peki, Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 2. sezonuyla da seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın üstlendiği dizinin yeni sezon bölümleri büyük beğeni toplarken, "Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?" soruları da aramalarda öne çıkıyor.

Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı? - 1. Resim

UZAK ŞEHİR'İN ÜMMÜ'SÜ NEDEN DEĞİŞTİ, ZEYNEP KANKONDE DİZİDEN AYRILDI MI?

Oyuncu değişiklikleri son yıllarda televizyon dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in de Ümmü'sü değişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde'nin ailevi sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını açıkladı. Dizide Ümmü karakterini canlandıracak yeni isim Banu Fotocan oldu.

Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı? - 2. Resim

BANU FOTOCAN KİMDİR?

Banu Fotocan, 2 Şubat 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Fotocan, uzun yıllar Şahika Tekand ile çalışarak sahne tecrübesi kazandı.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Banu Fotocan, özellikle Tepenin Ardı, Sivas, Mavi Dalga ve Aydede filmleriyle tanındı. Televizyon ekranlarında da sahne alan Fotocan, Halka, Kırmızı Oda ve Doğu dizileriyle öne çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk öğrenciden büyük başarı! NASA’daki kritik açığı ortaya çıkardıABD Başkanı Trump, 'Bu kadar yeter' diyerek duyurdu: Netanyahu'ya izin vermeyeceğim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta! - HaberlerTaşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz 2. bölüm için heyecan dorukta!Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne kadar? 16 Ekim yeni sigara fiyatları - HaberlerSigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne kadar? 16 Ekim yeni sigara fiyatlarıBelediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçim tarihleri netleşiyor - HaberlerBelediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçim tarihleri netleşiyor16 Ekim bu akşam televizyonda neler var? İşte, güncel TV yayın akışı... - Haberler16 Ekim bu akşam televizyonda neler var? İşte, güncel TV yayın akışı...5G B1-B2-B3 paketi nedir, ne anlama geliyor? - Haberler5G B1-B2-B3 paketi nedir, ne anlama geliyor?AUZEF güz dönemi sınav takvimi: AUZEF vize sınavları ne zaman? - HaberlerAUZEF güz dönemi sınav takvimi: AUZEF vize sınavları ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...