Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 2. sezonuyla da seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın üstlendiği dizinin yeni sezon bölümleri büyük beğeni toplarken, "Uzak Şehir’in Ümmü’sü neden değişti, Zeynep Kankonde diziden ayrıldı mı?" soruları da aramalarda öne çıkıyor.

UZAK ŞEHİR'İN ÜMMÜ'SÜ NEDEN DEĞİŞTİ, ZEYNEP KANKONDE DİZİDEN AYRILDI MI?

Oyuncu değişiklikleri son yıllarda televizyon dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in de Ümmü'sü değişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde'nin ailevi sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını açıkladı. Dizide Ümmü karakterini canlandıracak yeni isim Banu Fotocan oldu.

BANU FOTOCAN KİMDİR?

Banu Fotocan, 2 Şubat 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Fotocan, uzun yıllar Şahika Tekand ile çalışarak sahne tecrübesi kazandı.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Banu Fotocan, özellikle Tepenin Ardı, Sivas, Mavi Dalga ve Aydede filmleriyle tanındı. Televizyon ekranlarında da sahne alan Fotocan, Halka, Kırmızı Oda ve Doğu dizileriyle öne çıktı.