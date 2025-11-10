Ben Leman dizisi final mi yapacak sosyal medyada gündeme geliyor. Dizinin yayınlanan 6. bölümünün ardından reytinglerde yaşadığı düşüş izleyicileri endişelendirdi. Bu nedenle final kararı alıp almadığı takip ediliyor.

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Aynadaki Yabancı ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin final kararı almasının ardından Ben Leman dizisinin de final olup olmayacağı merak edildi. NOW TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı yapımı dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. Ancak dizinin final olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Dizinin normal yayın akışına devam etmesi bekleniyor.

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU NE?

Ben Leman'ın hikayesi yıllar sonra memleketine dönen bir öğretmen olan Leman'ın hikayesini anlatıyor. Geçmişiyle yüzleşen Leman'ın hayatı, Güzelköy'de Şahika, Mine ve Suzi ile kesişen yollar ve karmaşık ilişkilerin yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.