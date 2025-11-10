BeIN Sports'a silahlı baskın! Polis zor ikna etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BeIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki binası, silahlı bir kişi tarafından basıldı. Başına silah dayayan şahsın Güntekin Onay'la görüşmek istediği iddia edilirken polis, uzun uğraşlar sonucu saldırganı ikna etti.
İstanbul Ayağaza'da korku dolu anlar yaşandı. BeIN Sports'un binası, silahlı bir kişi tarafından basıldı. Müzakereci polisler binaya girdi.
MÜZAKERECİ POLİSLER İKNA ETTİ
Silahlı şahsın Güntekin Onay ile görüşmek istediği öne sürülüyor. Binadaki güvenlik görevlisi eşinin, Onay tarafından hakarete uğradığı iddia edilen adam, polis ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi.
