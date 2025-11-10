Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BeIN Sports'a silahlı baskın! Polis zor ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
BeIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki binası, silahlı bir kişi tarafından basıldı. Başına silah dayayan şahsın Güntekin Onay'la görüşmek istediği iddia edilirken polis, uzun uğraşlar sonucu saldırganı ikna etti.

İstanbul Ayağaza'da korku dolu anlar yaşandı. BeIN Sports'un binası, silahlı bir kişi tarafından basıldı. Müzakereci polisler binaya girdi.

MÜZAKERECİ POLİSLER İKNA ETTİ

Silahlı şahsın Güntekin Onay ile görüşmek istediği öne sürülüyor. Binadaki güvenlik görevlisi eşinin, Onay tarafından hakarete uğradığı iddia edilen adam, polis ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi.

BeIN Sports'a silahlı baskın! Polisler olay yerinde - 1. Resim

BeIN Sports'a silahlı baskın! Polisler olay yerinde - 1. Resim

BeIN Sports'a silahlı baskın! Polisler olay yerinde - 2. Resim

