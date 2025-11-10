Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı yayında dikkat çeken iddia! Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi

Canlı yayında dikkat çeken iddia! Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

TGRT Haber ekranlarına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hafta başında tahliye edilebileceğini söyledi. İşte detaylar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta TBMM'deki MHP Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplamış ve "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." demişti.

DEMİRTAŞ TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Gündem olan sözlerin ardından Demirtaş'tan ilk açıklama gelmiş ve "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA 'DEMİRTAŞ' İDDİASI

Konu gündemden düşmezken TGRT Haber'deki Gündem Özel programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Demirtaş'ın hukuki sürecinin AİHM kararları ve Anayasa ile yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Canlı yayında dikkat çeken iddia! Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi - 1. Resim

HAFTA BAŞINI İŞARET ETTİ

Kulat, "Hafta başında Demirtaş serbest kalabilir. Demirtaş’ın konusu AİHM kararları ve Anayasa ile ilgili. Mahkeme süreci nasıl şekillenecek göreceğiz. Ankara’da hafta başında hızlı bir tahliyenin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.” dedi.

 

 

