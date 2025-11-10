Bu köye taşınana 3 milyon TL verilecek! Avrupa boş evleri doldurmak için hibe dağıtıyor

İrlanda hükümeti, ülkenin batı ve kuzey kıyılarındaki izole adalarda yer alan boş veya terk edilmiş evlerin yeniden kullanıma kazandırılması için yeni bir kırsal dönüşüm programı başlattı.

Program, boşalan yerleşimlerin yeniden canlandırılması ve kültürel mirasın korunması amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, boş (vacant) durumdaki evler için 60 bin avroya kadar (yaklaşık 2,2 milyon TL), yıkık veya harap (derelict) durumdaki evler için ise 84 bin avroya kadar (yaklaşık 3,1 milyon TL) hibe desteği sağlanacak.

ADALARDA YERLEŞİMLERİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

İrlanda Toplum ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, uygulamanın adalardaki nüfus azalışını durdurmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve adalarda sürdürülebilir hayat koşullarını korumak amacıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Program, ülkenin açık denizindeki 30’dan fazla yerleşim adasını kapsıyor.

RESTORASYON, BAKIM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNCELİKLİ

Yetkililere göre, sağlanan mali destek onarım, bakım, yalıtım ve enerji verimliliği artırma gibi çalışmalarda kullanılabiliyor.

Proje, daha önce ülke genelinde yürütülen “Boş Konutların Yenilenmesi Hibesi (Vacant Property Refurbishment Grant)” programının adalara uyarlanmış yeni versiyonu olarak değerlendiriliyor.

YEREL EKONOMİ VE TURİZM İÇİN YENİ FIRSAT

Proje, kırsal bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak, adalarda turizme dayalı istihdamı desteklemek ve yerel toplulukları güçlendirmek gibi hedeflerle uygulanıyor.

Ayrıca programın, adalardaki kültürel dokunun korunması ve geleneksel hayat biçiminin sürdürülebilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.