Türkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına “kurtuluş” dedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Ada’da yüzlerce Türk’ün hayatını kaybettiği katliamlarla tanınan terör örgütü EOKA’yı öven ifadeler kullandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, İngiliz idaresi döneminde kullanılan Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezleri’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada EOKA’yı “kurtuluşun sembolü” olarak nitelendiren Hristodulidis, örgüte yönelik övgü dolu ifadeler sarf etti.

"EOKA KURTULUŞUN KALKANI VE MIZRAĞIDIR"

Rum lider konuşmasında, “EOKA’nın mücadelesi kolektif hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor” sözlerini kullandı.

Hristodulidis, konuşmasının devamında örgütün bugün hala“güncelliğini koruduğunu” savunarak, "EOKA’nın mücadelesi, Girne’den Limasol’a kadar vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için yürüttüğümüz mücadelenin kalkanı ve mızrağıdır" ifadelerini dile getirdi.

KIBRIS'TA KANLI BİR GEÇMİŞ

1950’li yıllarda Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama (Enosis) hedefiyle kurulan EOKA, sadece Türkleri değil, kendi görüşlerini paylaşmayan Rumları da hedef almıştı.

Örgüt, köy baskınlarında kadın, çocuk ve yaşlı demeden yüzlerce Türk’ü katletti; 1963-1974 döneminde Ada’da onlarca toplu mezar ortaya çıktı.

EOKA üyeleri, Kıbrıs Türk köylerinde sivilleri katletmeleriyle uluslararası insan hakları raporlarında da yer alıyor.