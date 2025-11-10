Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına “kurtuluş” dedi

Türkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına “kurtuluş” dedi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Türkiye&#039;yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına “kurtuluş” dedi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türk halkının hafızasına kazınan EOKA katliamlarını “kurtuluş” olarak niteledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Ada’da yüzlerce Türk’ün hayatını kaybettiği katliamlarla tanınan terör örgütü EOKA’yı öven ifadeler kullandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, İngiliz idaresi döneminde kullanılan Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezleri’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada EOKA’yı “kurtuluşun sembolü” olarak nitelendiren Hristodulidis, örgüte yönelik övgü dolu ifadeler sarf etti.

Türkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına “kurtuluş” dedi - 1. Resim

"EOKA KURTULUŞUN KALKANI VE MIZRAĞIDIR"

Rum lider konuşmasında, “EOKA’nın mücadelesi kolektif hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor” sözlerini kullandı.

Hristodulidis, konuşmasının devamında örgütün bugün hala“güncelliğini koruduğunu” savunarak, "EOKA’nın mücadelesi, Girne’den Limasol’a kadar vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için yürüttüğümüz mücadelenin kalkanı ve mızrağıdır" ifadelerini dile getirdi.

KIBRIS'TA KANLI BİR GEÇMİŞ

1950’li yıllarda Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama (Enosis) hedefiyle kurulan EOKA, sadece Türkleri değil, kendi görüşlerini paylaşmayan Rumları da hedef almıştı.

Örgüt, köy baskınlarında kadın, çocuk ve yaşlı demeden yüzlerce Türk’ü katletti; 1963-1974 döneminde Ada’da onlarca toplu mezar ortaya çıktı.

EOKA üyeleri, Kıbrıs Türk köylerinde sivilleri katletmeleriyle uluslararası insan hakları raporlarında da yer alıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlarTOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cezaevinde korkunç isyan! Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü - DünyaMahkumlar birbirini boğarak öldürdüFransız dergisi L’Express Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı manşet yaptı! "Avrupa onsuz adım atamıyor!" - DünyaFransız basını Erdoğan’ı manşet yaptı!Slovakya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Dünyaİki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varBütçe konusunda anlaştılar! ABD'de hükümet yeniden açılıyor - Dünya40 gündür kapalıydı, yeniden açılacakThe New York Times: Orta Doğu yeni savaşın eşiğinde! İran dosyası yeniden açılıyor - DünyaNYT: Orta Doğu yeni savaşın eşiğinde!Sudan'da insanlık dramı... Tarihin en geniş kapsamlı 'yerinden edilme' vakası! - DünyaSudan'da insanlık dramı... 90 bin kişi yerinden edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...