Hindistan’dan kirli KKTC planı! Rumlarla Türkiye karşıtı ittifak kurdular

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde Türkiye’ye karşı mesafeli politikalarını bir adım öteye taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik çağrılarıyla anılan Başpiskopos III. Makarios’un adını taşıyan “Büyük Haç Nişanı”nı Modi’ye takdim etmişti.

Şimdi ise Modi hükümeti, Ankara’yı hedef alarak GKRY ile askeri, ekonomik ve diplomatik alanlarda kapsamlı bir ittifaka yöneldi.

Rum basını, yakınlaşmaya ilişkin "Türkiye’ye karşı jeopolitik bir tercih" manşetlerini attı.

HİNDİSTAN, TÜRK RESEPSİYONUNU BOYKOT ETTİ

Rum medyasından Philenews'e göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile yaptığı görüşme sırasında Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmadı.

"TÜRKİYE'Yİ GÖZ ARDI EDİYORLAR"

Rum basını, Modi hükümetinin dış politikada yön değiştirdiğini belirterek “Hindistan, küresel güç dengelerinin değişmesi üzerine Türkiye’yi göz ardı ederek Güney Kıbrıs ile güçlü stratejik bağlar kurdu.” ifadelerini kullandı.

Gazetelerde, Modi hükümetinin Türkiye’nin yükselen bölgesel etkisini dengelemek için Kıbrıs’ı “Avrupa’ya açılan yeni ortak” olarak gördüğü yorumları yapıldı.

2025-2029 ORTAK EYLEM PLANI DEVREDE

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kombos ile Jaishankar, savunma, siber güvenlik, yapay zeka, enerji ve deniz taşımacılığı alanlarında işbirliğini öngören 2025–2029 Ortak Eylem Planı’nı devreye aldı.

Rum kaynaklarına göre plan, “Kıbrıs’ı Hindistan’ın Avrupa’ya açılan kapısı” haline getirmeyi hedefliyor.

Rum medyasında yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs- Hindistan–Orta Doğu–Avrupa (IMEC) bağlantı projesi kapsamında “Hindistan’ın Avrupa erişim merkezi olma” teklifinde bulundu.

Diplomatik kaynaklara göre Modi yönetimi, Türkiye’nin Pakistan’la askeri ilişkilerini gerekçe göstererek Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan eksenine yakınlaşmayı tercih ediyor.