Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan’dan kirli KKTC planı! Rumlarla Türkiye karşıtı ittifak kurdular

Hindistan’dan kirli KKTC planı! Rumlarla Türkiye karşıtı ittifak kurdular

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Hindistan’dan kirli KKTC planı! Rumlarla Türkiye karşıtı ittifak kurdular
Hindistan, Türkiye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Diplomasi, Savunma, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye’yi hedef alan yeni bir Doğu Akdeniz ittifakına imza attı. Yeni Delhi yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile savunma, enerji ve yapay zekayı kapsayan "ortak eylem planı"nı devreye aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde Türkiye’ye karşı mesafeli politikalarını bir adım öteye taşıdı. 

Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik çağrılarıyla anılan Başpiskopos III. Makarios’un adını taşıyan “Büyük Haç Nişanı”nı Modi’ye takdim etmişti.

Şimdi ise Modi hükümeti, Ankara’yı hedef alarak GKRY ile askeri, ekonomik ve diplomatik alanlarda kapsamlı bir ittifaka yöneldi. 

Rum basını, yakınlaşmaya ilişkin "Türkiye’ye karşı jeopolitik bir tercih" manşetlerini attı.

Hindistan’dan kirli KKTC planı! Rumlarla Türkiye karşıtı ittifak kurdular - 1. Resim

HİNDİSTAN, TÜRK RESEPSİYONUNU BOYKOT ETTİ

Rum medyasından Philenews'e göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile yaptığı görüşme sırasında Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmadı.

Hindistan’dan kirli KKTC planı! Rumlarla Türkiye karşıtı ittifak kurdular - 1. Resim

"TÜRKİYE'Yİ GÖZ ARDI EDİYORLAR"

Rum basını, Modi hükümetinin dış politikada yön değiştirdiğini belirterek “Hindistan, küresel güç dengelerinin değişmesi üzerine Türkiye’yi göz ardı ederek Güney Kıbrıs ile güçlü stratejik bağlar kurdu.” ifadelerini kullandı.

Gazetelerde, Modi hükümetinin Türkiye’nin yükselen bölgesel etkisini dengelemek için Kıbrıs’ı “Avrupa’ya açılan yeni ortak” olarak gördüğü yorumları yapıldı.

2025-2029 ORTAK EYLEM PLANI DEVREDE

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kombos ile Jaishankar, savunma, siber güvenlik, yapay zeka, enerji ve deniz taşımacılığı alanlarında işbirliğini öngören 2025–2029 Ortak Eylem Planı’nı devreye aldı.

Rum kaynaklarına göre plan, “Kıbrıs’ı Hindistan’ın Avrupa’ya açılan kapısı” haline getirmeyi hedefliyor.

Rum  medyasında yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs- Hindistan–Orta Doğu–Avrupa (IMEC) bağlantı projesi kapsamında “Hindistan’ın Avrupa erişim merkezi olma” teklifinde bulundu.

Diplomatik kaynaklara göre Modi yönetimi, Türkiye’nin Pakistan’la askeri ilişkilerini gerekçe göstererek Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan eksenine yakınlaşmayı tercih ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

Mehmet Uçum'dan dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçildiKYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazzelilere en yüksek nişan verilecek! Kolombiya lideri Petro'dan yardım sözü - DünyaGazze halkına devlet nişanı!Meksika’da belediye başkanına suikast! Kilise önünde vuruldu - DünyaBelediye başkanına suikast!Bıçaklı robot çılgına döndü! Evi yerle bir etti - DünyaBıçaklı robot çılgına döndü! Evi yerle bir etti20 yıllık kriz bitti! Türkiye ve Irak’tan tarihi imza - DünyaTürkiye komşusuyla el sıkıştıLibya’da ders kitabı skandalı: Bakan gözaltına alındı - DünyaBakan gözaltına alındıBelçika'da askeri üste drone alarmı! Jammer sistemi bile etkisiz kaldı - DünyaAskeri üste drone alarmı! Jammer sistemi bile etkisiz kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...