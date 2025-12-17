Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi. Ela Rümeysa Cebeci, ‘Uyuşturucu Madde kullanımını kolaylaştırma’ suçu kapsamında tutuklandı.

Medya sektöründe çalışanlara yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

İfadeye çağrılmıştı: Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'nin hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün savunmasının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Cebeci'nin ifadesinin ardından üzerine atılı "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

