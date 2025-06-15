Rumlar Modi’yi Makarios nişanıyla ödüllendirdi! Türkiye “Saygısızlık” dedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik çağrılarıyla anılan Başpiskopos III. Makarios’un adını taşıyan Büyük Haç Nişanı’nı, bu kez Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye vermeye hazırlanıyor. Kıbrıs Türk halkını hedef alan bu sembolik adım, Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. Diplomatik kaynaklar, bu girişimi “Kıbrıs Türk halkına karşı aleni bir saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geçmişte Türk halkına yönelik katliamlarıyla tanınan Başpiskopos III. Makarios’un adını taşıyan Büyük Haç Nişanı’nı, bu kez Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye vermeye hazırlanıyor.

GKRY liderliği tarafından büyük bir törenle karşılanan Modi’nin, Yeşil Hat’ta gezdirileceği ancak Kuzey Kıbrıs’a ayak basmasına izin verilmeyeceği, sadece “uzaktan bakmasına” müsaade edileceği öğrenildi.

Rumlar, bu sembolik provokasyonla Kıbrıs meselesine tek taraflı bakışlarını bir kez daha sahneye koymuş olacak.

'TARİHİ ZİYARET' BAHANESİYLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Rum medyası ziyaretin, "Türkiye’ye diplomatik mesaj" amacı taşıdığı açıkça belirtilirken, söz konusu nişanın Rumların Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a karşı yürüttüğü siyasi kampanyanın bir parçası olduğu iletildi.

23 yıl aradan sonra Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk Hint Başbakanı olan Modi’nin dosyasında, Kıbrıs meselesi ile birlikte AB ilişkileri, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru ve Türkiye'nin bölgesel etkisi gibi başlıklar bulunuyor.

III. Makarios, 1960’lı yıllarda Kıbrıs’ta Türklerin yok edilmesini hedefleyen EOKA planlarının siyasi mimarı olarak tanınmış, yaptığı konuşmalarda Türk halkına karşı etnik temizlik çağrıları yapmıştı. Bugün ise onun adıyla verilen nişan, Türkiye karşıtı siyasetçileri ödüllendirme aracına dönüşmüş durumda.

TÜRK DİPLOMATİK KAYNAKLARDAN SERT TEPKİ: TÜRK HALKINA KARŞI ALENİ BİR SAYGISIZLIKTIR

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan diplomatik kaynaklar, bazı çevrelerin son dönemdeki açıklama ve girişimlerinin, Başpiskopos III. Makarios’un adını taşıyan Büyük Haç Nişanı’nın verilmesiyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası alanda yok sayılarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) siyasi meşruiyet ve itibar kazandırma çabasına dönüştüğünü belirtti.

Yetkililer, "Bu, Kıbrıs Türk halkına karşı aleni bir saygısızlıktır" ifadelerini kullanarak, Makarios gibi geçmişte Türk halkına yönelik ayrımcı ve saldırgan politikalarıyla bilinen bir ismin adını taşıyan bir nişanın uluslararası düzeyde takdim edilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Ayrıca yetkililer, 1963’te başlayan Kanlı Noel saldırıları ve ardından gelen sistematik dışlama, mülkiyet gaspı ve katliamları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: