Modi hükümetini uyardılar! "Türkiye elektronik harpte Avrupa'yı solladı, savaşa girersek sonumuz olur!"

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanırken, ulusal televizyona bağlanan Hintli bir gazeteci, Modi hükümetine sert uyarılarda bulundu. Gazeteci, Türkiye'nin elektronik harp teknolojisinde Avrupa'yı geride bıraktığını belirterek, "Hindistan, duygusal davranır ve savaş açarsa bu onun sonu olur. Artık savaşlar tanklarla, uçaklarla değil; elektronik olarak yapılıyor. Türkiye, Avrupa'nın önünde, Pakistan'ın yanında!" ifadelerini kullandı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanırken, Hintli gazeteci Ashutosh'un televizyon ekranlarından yaptığı açıklamalar ülke gündemine bomba gibi düştü.

Türkiye'nin Pakistan'ın arkasında olduğunu belirten gazeteci, "Türkiye elektronik savaş teknolojisinde Avrupa'dan ileride. Hint uçaklarının düşme nedeni belirsiz ama elektronik harp sistemiyle düşürüldüğü kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırmayalım. Savaş çıkarsa Hindistan dağılır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ELEKTRONİK SAVAŞTA AVRUPA'YI GEÇTİ!"

Hindistan'ın Pahalgam bölgesindeki saldırılara karşılık Pakistan'a yönelik füze saldırıları sonrası gerilim tırmanırken, Pakistan ordusunun Fransız Rafale jetleri de dahil olmak üzere 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması büyük ses getirmişti.

Hint hükümeti bu iddiaları teyit etmezken, bir Hintli gazetecinin ulusal televizyon kanalında sarf ettiği sözler tartışmayı alevlendirdi.

Gazeteci, Türkiye'nin elektronik savaş teknolojisinde Avrupa'yı geride bıraktığını belirterek, "Hint uçaklarının düşme nedeni belirsiz. Ancak kesin olan uçakların elektronik harp sistemiyle düşürüldüğü. Modi hükümeti neden sessiz? Çünkü Fransa'ya 20 savaş uçağı siparişi verildi" dedi.

"SAVAŞ ÇIKARSA HİNDİSTAN DAĞILIR!"

Modi hükümetinin deniz kuvvetleriyle yaptığı gizli toplantılara da dikkat çeken gazeteci, "Bu ne anlama geliyor? Savaş olursa denizden harekat planlanıyor. Çünkü orası elektronik savaşa karşı daha az korunaklı. Halk savaş istiyor ama Modi hükümeti zor durumda. Savaş çıkarsa Hindistan dağılır" ifadelerini kullandı.