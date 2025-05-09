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Pakistan'dan Hindistan'a şafak vakti İHA saldırıları! Peş peşe vurdular

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Hindistan'ın batı sınırına yönelik insansız hava araçları (İHA) ve mühimmatlarla büyük çaplı bir saldırı başlattı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Perşembe gecesi ve Cuma günü erken saatlerde Hindistan'ın batı sınırı boyunca insansız hava araçları (İHA) ve diğer mühimmatlar kullanarak "çok sayıda saldırı" gerçekleştirdi. 

Pakistan'dan Hindistan'a şafak vakti İHA saldırıları! Peş peşe vurdular - 1. Resim

SINIRDA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırılar Pathankot, Srinagar ve Jaisalmer şehirlerinde etkili oldu. Pakistan hükümeti, Hindistan’ın Keşmir bölgesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonlara karşılık olarak müdahale ettiklerini açıkladı.

Hindistan'ın suçlamalarını reddeden Pakistan, bu saldırıların uluslararası hukuka uygun olduğunu ve Keşmir'deki sivil halkın korunması amacı taşıdığını savundu.

MİSİLLEME ATEŞİ GELDİ 

Hindistan ordusu ise  Pakistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini kaydetti. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Drone saldırıları etkili bir şekilde püskürtüldü ve ateşkes ihlallerine uygun şekilde cevap verildi" ifadeleri kullanıldı. 

AMRİTSAR VE URİ'DE GERGİN BEKLEYİŞ

Hindistan'ın Pencap eyaletindeki sınır kenti Amritsar'da Cuma günü iki saatten fazla süreyle sirenler çaldı. Yetkililer, bölge halkından evlerinden çıkmamalarını istedi. Keşmir'in Uri bölgesinde ise ağır topçu bombardımanı devam etti. Yerel yetkililer, "Uri bölgesindeki bombardımanda birkaç ev alev aldı ve hasar gördü... Gece boyunca süren bombardımanda bir kadın hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler, Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri, Keşmir'deki çatışmaların bir an önce sona diyalog yoluyla sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmalar sürerken, sınır bölgelerine yakın birçok şehirde elektrik kesintileri uygulandı. Hindistan'ın Srinagar, Jammu, Pencap ve Rajasthan'da bütün gece elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: Dış Haberler

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