Hindistan bombardımanında çok sayıda sivil hayatını kaybetti! Kontrol hattı alev aldı

Hindistan güçlerinin Pakistan yönetimindeki Keşmir'e gerçekleştirdiği ağır bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti!

Pakistan hükümet yetkilisi, Hindistan güçlerinin Keşmir'e gerçekleştirdiği ağır bombardımanda beş sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Günlerdir süren çatışmaların ardından gerçekleşen saldırılar, Kontrol Hattı (LoC) boyunca yoğunlaştı.

İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUK BOMBARDIMANDA CAN VERDİ!

Kotli bölgesinde görevli polis yetkilisi Adeel Khan, "Hindistan güçleri sivil bölgeleri bombaladı. Aralarında iki yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Bombardımanın gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirten Khan, yerleşim alanlarının hedef alındığını dile getirdi.

PAKİSTAN'DAN SERT MİSİLLEME!

Pakistan Ordusu'nun, saldırılara karşılık olarak Kontrol Hattı boyunca üç Hint mevzisini hedef aldığı açıklandı. Misilleme operasyonlarının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi.

BAGH'TA HAVAN TOPU SALDIRISI

Muzafferabad'da ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Hindistan'ın Bagh bölgesine düzenlediği havan topu saldırısında genç bir adamın hayatını kaybettiğini ve iki kız kardeşinin yaralandığını söyledi. Sivillere ait bir eve isabet eden merminin büyük yıkıma yol açtığı aktarıldı.