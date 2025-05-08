Nükleer bir saldırı mı olacak? Pakistan, Hindistan'a misilleme saldırısı için tarih verdi

Asya'da iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan arasında çatışma sürüyor. Hindistan'ın başlattığı hava saldırılarına Pakistan'ın vereceği cevap merak konusu oldu. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, misilleme saldırısı için tarih verdi.

Hindistan ile Pakistan arasında Asya'da başlayan gerilim tüm dünyayı tedirgin etti. Nükleer bir savaşa dönmesi an meselesi olan çatışmada Pakistan'ın Hindistan'a yapacağı misilleme merak konusu olmayı sürdürüyor.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "Her an bir nükleer savaş patlak verebilir" derken,

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'a yapılacak misilleme saldırısı için tarih verdi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARI REDDETTİ

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan’ın Hindistan'daki sivil nüfusu etkileyecek herhangi bir eylemi kategorik olarak reddettiğini belirten Dar, sivillere yönelik eylemlerden kaçındıklarını ifade etti. Hindistan’a ait birkaç İHA’nın Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini aktaran Dar, Hindistan’ın askeri tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

PAKİSTAN'DAN MİSİLLEME KARARLILIĞI

Pakistan’ın Hindistan’ın saldırılarına şu ana kadar itidalli şekilde, uluslararası hukuk ve BM tüzüğüne uygun olarak meşru müdafaa sınırları içinde karşılık verdiğini aktaran Dar, "Pakistan Hindistan'a kendi seçtiği yer, zaman ve şekilde karşılık verme hakkına sahip" dedi.

SALDIRI KARARI İÇİN TARİH

Pakistanlılara seslenen Dar, halkın endişelenmenize gerek olmadığını belirterek, Pakistan ordusunun teyakkuz halinde olduğunu ve yarın yapılacak ulusal güvenlik toplantısında Hindistan'a verilecek karşılığın ele alınacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hint ordusu, Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığını, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı. Pakistan yönetimi ise saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın dün sabahtan bu yana açtığı ateş sonucu toplam 16 kişinin öldüğü belirtilmişti.