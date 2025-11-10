Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Elazığ'da kahreden kaza! Anne ve 7 aylık bebeği canından oldu

Elazığ'da kahreden kaza! Anne ve 7 aylık bebeği canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ, Kaza, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’daki kazadan acı haberler geldi. Yaralı 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı, içlerinden durumu ağır olan 7 aylık Muaz Tütünen ve annesi Songül Tütünen (41) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, sabah Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 12 ACL 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

