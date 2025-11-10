Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay’da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlar hurda yığınına dönerken ilk bilgilere göre 5 kişi hastanelik oldu.
Kaza, İskenderun - Antakya kara yolu üzerindeki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.
ARABALAR HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş