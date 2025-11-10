Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var

Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlar hurda yığınına dönerken ilk bilgilere göre 5 kişi hastanelik oldu.

Kaza, İskenderun - Antakya kara yolu üzerindeki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. 

Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var - 1. Resim

ARABALAR HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var - 2. Resim

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.

Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var - 3. Resim

