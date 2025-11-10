Hatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var

Kaza, İskenderun - Antakya kara yolu üzerindeki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.

ARABALAR HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.