Önce tıra ardından bariyerlere çarptı! Feci kazada sürücü can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkan araç önce tıra ardından da bariyerlere çarptı. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Muharrem Delibaş (25) yönetimindeki 01 AHK 968 plakalı otomobil, Adana-Pozantı kara yolunda önce sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACK 958 plakalı tıra, ardından da ters yöne girip bariyere çarptı.

SÜRÜCÜ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan Delibaş, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce tıra ardından bariyerlere çarptı! Feci kazada sürücü can verdi - 1. Resim

Buradaki müdahalesinin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Delibaş, hayatını kaybetti.

