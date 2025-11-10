Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular başladı. e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan işlemler yoğunluk oluştururken başvuru sonrası banka tarafından gönderilen SMS'lerin ne zaman geleceği ve muhtemel gecikme nedeni merak ediliyor. TOKİ'den SMS neden gelmedi, ne zaman gelir araştırılıyor.

TOKİ'DEN SMS NEDEN GELMEDİ?

500 bin sosyal konut projesine yoğun talep olması nedeniyle SMS bilgilendirmelerinde gecikmeler yaşanabilir. Başvuruların kısa süre içinde yapılması banka sistemlerinde yoğunluk oluşturabilir. Bu nedenle bazı mesajların iletilmesi 24 saatten uzun sürebilir. Bu gecikmenin teknik nedenlerle kaynaklandığı ve yoğunluk azaldıkça SMS'lerin geleceği ifade ediliyor.

Başvuru sonrası vatandaşların bilgileri önce TOKİ sistemine düşüyor ve bankalara iletiliyor. Banka tarafından hesap açma işlemi tamamlandığında başvuru sahiplerine SMS gönderiliyor. Sistemsel yoğunluk SMS iletilme sürecini etkileyebilir. Bu ihtimale karşı e-Devlet üzerinden başvuru durumu kontrol edilebilir.

TOKİ’DEN SMS NE ZAMAN GELİR?

Başvuru sonrası SMS bilgilendirmesinin genellikle 24 saat içinde ulaştığı ifade ediliyor. Mesaj içeriğinde başvuru sahibine özel açılan hesap numarası yer alırken 5 bin TL başvuru bedelinin hesap numarasına EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılması gerekiyor. Ücret belirtilen süre içinde yatırılmazsa başvurusu iptal ediliyor.

Vatandaşlar TOKİ başvuru durumunu e-Devlet’te yer alan “Başvuru Listesi” ekranından takip edebiliyor. Özellikle ilk haftalarda yoğunluk sebebiyle 1-3 gün gecikme yaşanabileceği ifade ediliyor.

TOKİ BAŞVURU SMS'İ GELMEZSE NE YAPILMALI?

Öncelikle e-Devlet üzerinden başvuru durumunun “Başvuru Listesi” ekranından kontrol edilmesi öneriliyor. Sistem yoğunluğu nedeniyle SMS gecikebilir. Mesaj yine gelmezse ilgili banka şubesi ile iletişime geçilebilir.