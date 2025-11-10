GTA 6 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ertelendi

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için geri sayım devam ederken Rockstar Games'ten oyunseverleri üzen açıklama geldi. Daha önce birkaç kez ertelenen popüler oyunun çıkış tarihi yeniden güncellendi. Şirket, oyunun beklenen kaliteye ulaşması çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games’in son duyurusuna göre GTA 6’nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak güncellendi. İlk etapta oyunun 2025 sonbaharında çıkacağı açıklanmış ardından tarih 26 Mayıs 2026’ya ertelenmişti. Son kararla birlikte oyunseverler yaklaşık 6 ay daha beklemek zorunda kalacak.

Şirket, bu sürenin oyunun geliştirme sürecine katkı sağlayacağını belirtiyor. Rockstar’ın açıklamasında, oyuncuların “Leonida eyaletinin geniş dünyasını ve modern Vice City’ye dönüşü” deneyimlemesi için çok heyecanlı oldukları vurgulandı. Önümüzdeki dönemde yeni bir fragmanın daha yayınlanması bekleniyor.

GTA 6 NEDEN ERTELENDİ?

Rockstar Games, ertelemeye ilişkin yaptığı açıklamada oyunun kalitesini gerekçe gösterdi. Mesajda, “Bu birkaç ay, oyunu sizin hak ettiğiniz ve bizden beklediğiniz kalitede tamamlayabilmemiz için gerekli” ifadelerine yer verildi.

GTA 6, geliştirici ekip tarafından serinin en büyük ve en detaylı açık dünya tasarımlarından biri olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda, üretim aşamasının daha fazla zaman gerektirdiği belirtiliyor. Şirket, önceki erteleme duyurusunda da aynı gerekçeyi paylaşmıştı.

GTA 6'NIN YENİ ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Güncellenen takvime göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya çıkacak. Bu tarih, oyunun üçüncü kez ertelenmiş hali olarak kayıtlara geçti.

GTA 6 HANGİ HARİTADA GEÇECEK?

Oyun, Leonida eyaletinde geçecek ve modern Vice City'ye dönüşü konu alacak. Açık dünya haritasının serinin şimdiye kadarki en kapsamlı alanı olacağı ifade ediliyor.