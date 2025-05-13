GTA 6 hayal mi oluyor? 2026 iddiaları da tartışmalı!

Rockstar Games'in en büyük ve kaliteli haritasına sahip GTA 6 çıkış tarihi oyunseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan GTA 6 bu tarihte de çıkmayabilir.

Rockstar Games’in yıllardır geliştirdiği ve geçtiğimiz yıl ilk fragmanıyla oyun dünyasını heyecanlandıran GTA 6’nın çıkışı tekrar ertelenebilir. 2025 sonbaharında çıkması planlanan GTA 6 çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde 26 Mayıs 2026 olarak güncellenmişti. Ancak dolaşan söylentilere göre merakla beklenen GTA 6 bu tarihte de çıkmayabilir.

GTA 6 HAYAL Mİ OLUYOR?

Oyun dünyasının bilinen ismi Jason Schreier, GTA 6 oyununun 2026'da da çıkmayabileceğini iddia etti. Schreier'ın haberine göre, büyük oyun şirketleri GTA 6'nın çıkacağı tarihe göre lansman planı yapıyor. Hatta bazı firmaların oyunun tekrar ertelenmesini öngördüğü belirtiliyor.

Schreier'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Oyun dünyasında şu an büyük bir 4D satranç oynanıyor. Herkes Rockstar'ın bu tarihe yetişip yetişemeyeceğini çözmeye çalışıyor." Yapılan bu açıklamaya göre GTA 6 26 Mayıs 2026 tarihinde de piyasaya sürülmeyebilir.

GTA 6 2026’DA ÇIKMAYACAK MI?

Rockstar Games, yıllardır üzerinde çalıştığı Grand Theft Auto 6’nın 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu. Sosyal medyada ‘GTA 6 2026 yılında da çıkmayacak’ açıklamaları bulunsa da şu an için resmi olarak bilinen tarih 26 Mayıs 2026.