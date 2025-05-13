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Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Fear the Walking Dead' ve 'Killers of the Flower Moon' gibi yapımlarda yer alan ABD'li oyuncu Samuel French, 45 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.

ABD yapımı birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Samuel French, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 45 yaşındaki oyuncu, bu sabah hayatını kaybetti.

Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 1. Resim

French, özellikle ‘Killers of the Flower Moon’ filminde canlandırdığı gizli FBI ajanı CJ Robinson rolüyle tanınmıştı. 23 Nisan’da tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı fotoğraf, hayranlarını duygulandırmıştı.

Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 2. Resim

Oyunculuk kariyerine gerilim türündeki Monsters Within filmiyle de damga vuran French, bu yapımda canlandırdığı Cyrus karakteriyle 2025 Cowpokes Uluslararası Film Festivali’nde “Uzun Metrajda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü.

Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 3. Resim

Filmin yönetmen koltuğunda ise Montgomery oturuyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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