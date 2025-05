Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

'Fear the Walking Dead' ve 'Killers of the Flower Moon' gibi yapımlarda yer alan ABD'li oyuncu Samuel French, 45 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.

ABD yapımı birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Samuel French, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 45 yaşındaki oyuncu, bu sabah hayatını kaybetti. French, özellikle ‘Killers of the Flower Moon’ filminde canlandırdığı gizli FBI ajanı CJ Robinson rolüyle tanınmıştı. 23 Nisan’da tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı fotoğraf, hayranlarını duygulandırmıştı. İlgili Haber Gökhan Güney'den kötü haber geldi! Hastaneye kaldırıldı Oyunculuk kariyerine gerilim türündeki Monsters Within filmiyle de damga vuran French, bu yapımda canlandırdığı Cyrus karakteriyle 2025 Cowpokes Uluslararası Film Festivali’nde “Uzun Metrajda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Filmin yönetmen koltuğunda ise Montgomery oturuyordu.

